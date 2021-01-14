إنتر ونابولي ويوفنتوس إلى ربع نهائي كأس إيطاليا بشق الأنفس

المصدر: أ ف ب

ضرب إنتر موعدا مع جاره اللدود ميلان في الدور ربع النهائي لمسابقة كأس إيطاليا بكرة القدم، بفوزه الأربعاء في الرمق الأخير من الوقت الإضافي على مضيفه فيورنتينا 2-1، فيما عانى نابولي حامل اللقب الأمرين للفوز على إمبولي (الدرجة الثانية) 3-2، واحتاج يوفنتوس وصيفه الى التمديد لتخطي عقبة فيرونا بالنتيجة ذاتها.

وكان ميلان أول المتأهلين الى ربع النهائي، بتخطيه الثلاثاء ضيفه تورينو بركلات الترجيح 5-4 اثر تعادلهما سلبا.

ويعود الفضل بتأهل إنتر لهدافه البلجيكي روميلو لوكاكو صاحب هدف الفوز في الدقيقة الأخيرة من الوقت الإضافي الثاني (ق119) بكرة رأسية من منتصف منطقة الجزاء اثر عرضية للبديل نيكولو باريلا، علما أن لوكاكو دخل بديلا في الدقيقة 69.

وسجّل التشيلي ارتورو فيدال هدف إنتر الأول من ركلة جزاء في الدقيقة 40، في حين أدرك فيورنتينا التعادل عبر مهاجمه العاجي كريستيان كواميه بتسديدة قوية من خارج المنطقة (ق57).

وهي المرة السابعة على التوالي التي يبلغ فيها إنتر الدور ربع النهائي وضمنا الثاني بالتمديد بعد موسم 2017-2018.

فوز صعب لنابولي

وانضم نابولي إلى فريقي مدينة ميلانو بفوزه الصعب على ضيفه إمبولي متصدر ترتيب دوري الدرجة الثانية 3-2.

ومنح جيوفاني دي لورنتسو التقدم لنابولي من كرة رأسية في الزاوية العكسية للحارس جاكوبو فورلان (ق18)، لكن السويسري نديم بايرامي أدرك التعادل في الدقيقة 33 بتسديدة خادعة من الجهة اليسري.

واستعاد صاحب الأرض التقدم بعد 5 دقائق فقط بتسديدة صاروخية بعيدة للمكسيكي هيرفينغ رودريغو لوسانو (ق38)، ورد بايرامي مجددا بتسديدة قوية من حدود المنطقة ارتطمت بالقائم الأيسر لمرمى الحارس اليكس ميريت وتابعت طريقها إلى الشباك (ق68).

وخطف أندريا بيتانيا هدف الفوز لنابولي بتسديدة قريبة بعد دربكة أمام المرمى اثر ركلة ركنية (ق76).

ويلعب نابولي في ربع النهائي مع الفائز من مباراة روما وسبيتسيا الثلاثاء.

وليوفنتوس أيضا

واحتاج يوفنتوس الى شوطين اضافيين لحسم تأهله على حساب جنوى 3-2 بعد تعادلهما في الوقت الأصلي 2-2.

واستهل يوفنتوس الذي خاض المباراة بتشكيلة أغلبها من الاحتياطيين بهدف سريع للسويدي ديان كولوسيفسكي بعد دقيقتين فقط من صافرة البداية، اثر تمريرة أمامية طويلة من قائد الفريق العائد جورجيو كييليني.

وأضاف الإسباني ألفارو موراتا العائد بدوره من الإصابة، الهدف الثاني بعد اختراقه منطقة الجزاء وسدد على يمين الحارس البيرتو بالييري في الزاوية الضيقة (ق23).

ورد جنوى بعد خمس دقائق عبر الألماني لينارت تشسيبورا بضربة رأسية حاول المخضرم جانلويجي بوفون أبعادها بكف يده اليسرى لكنها تحولت إلى المرمى (ق28).

وأدرك جنوى التعادل بتسديدة بعيدة المدى من الشاب فيليبو ميليغوني في الزاوية العكسية لبوفون (ق74).

واشرك المدرب أندريا بيرلو هدافه البرتغالي كريستيانو رونالدو قبل دقيقتين من نهاية الوقت الأصلي على أمل إحراز هدف الفوز، لكن جنوى جره الى التمديد.

وعانى جنوى في الشوط الإضافي الأول بسبب الضغط الكبير ليوفنتوس واستسلم بهدف للبديل الواعد التونسي حمزة رفيعة (ق21 عاما) هو الأول له مع السيدة العجوز، من تسديدة قريبة بعد دربكة أحدثها الثنائي رونالدو وموراتا (ق104).

وانقلب الوضع رأسا على عقب في الشوط الإضافي الثاني، وكان بوفون حائط الأمان أمام اندفاع لاعبي جنوى بعدما أنقذ شباكه من كرة من على خط المرمى (ق109).

ويلعب يوفنتوس في الدور المقبل مع الفائز من مباراة اليوم الخميس بين ساسوولو وسبال.

ويحمل يوفنتوس بطل الدوري في آخر تسعة مواسم الرقم القياسي بعدد مرات إحراز لقب الكأس (13 مرة)، متقدما على روما (9)، انتر ولاتسيو (7)، فيورنتينا ونابولي (6)، تورينو وميلان (5).

وتتواصل مباريات الدور ثمن النهائي حتى اليوم الخميس المقبل، فيما تقام مباريات ربع النهائي في 27 يناير الجاري ونصف النهائي (ذهاب واياب) في 3 و10 فبراير، ويتبارز المتأهلان الى النهائي على اللقب في 19 مايو المقبل.

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