مفاجأة مدوّية في كأس ألمانيا.. هولشتاين يجرّد البايرن من اللقب

المصدر: أ ف ب

فجر هولشتاين كيل من الدرجة الثانية مفاجأة من العيار الثقيل بتجريده ضيفه بايرن ميونيخ من لقب بطل مسابقة كأس ألمانيا في كرة القدم عندما تغلب عليه 6-5 بركلات الترجيح اثر انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 2-2 الأربعاء في ختام الدور الثاني.

وتقدم بايرن ميونيخ مرتين عبر سيرج غنابري (ق14) ولوروا سانيه (ق47)، ورد أصحاب الأرض مرتين أيضا بواسطة فين بارتلز (ق37) وهاوكي واهل (ق90+5).

ولجأ الفريقان الى الشوطين الإضافيين من دون أن تتغير النتيجة، فاحتكما الى ركلات الترجيح التي ابتسمت لهولشتاين بعدما أهدر الإسباني مارك روكا الركلة الترجيحية السادسة لبايرن وسجل بارتلز الركلة الترجيحية لأصحاب الأرض.

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