صلاح ضمن أفضل الصفقات الشتوية في تاريخ إيطاليا

المصدر: القاهرة – عماد الحسيني

اختارت شبكة «سكاي إيطاليا»، الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، ضمن أفضل الصفقات الشتوية في تاريخ الدوري الإيطالي، وجاء ترتيب «مو» في المركز الـ 21، من ضمن قائمة ضمت 27 لاعباً.

وانضم صلاح للدوري الإيطالي عبر نادي «فيورنتينا»، قادماً من تشيلسي الإنجليزي، في شتاء عام 2015، وقالت سكاي إيطاليا: «لم يكن صلاح الذي نعرفه اليوم، وقتها تشيلسي عامله كلاعب يمكن الاستغناء عنه، وكان ضمن مفاوضات صفقة كوادرادو، صلاح قبل على مضض الإعارة إلى فيورنتينا، بمقابل مليون يورو، مع إمكانية ضمه نهائياً بـ 15 مليوناً».

وواصلت «تضمنت الصفقة، حق اللاعب بالاعتراض على الانضمام إلى فيورنتينا بشكل نهائي، إن رغب في ذلك، وفي غضون 6 أشهر، تغير موسم فيورنتينا، وسجل 9 أهداف في 26 مباراة، النادي أراد الاحتفاظ به، لكنه استخدم حقه في الاعتراض، وانضم إلى روما».

ويحتل ميلان الإيطالي القائمة كأكثر نادي انتفع من الصفقات الشتوية، بـ 7 صفقات، آخرها كان ضم زلاتان إبراهيموفيتش من لوس آنجلس غالاكسي، وتصدر الترتيب، الهولندي إدغار ديفيدز، الذي انضم من ميلان إلى يوفنتوس في ديسمبر 1997، يليه هيديتوشي ناكاتا في المركز الثاني، بعد انضمامه من بروجيا إلى روما في يناير 2000، واحتلت صفقة ديان ستانكوفيتش من لاتسيو إلى إنتر، المركز الثالث.

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