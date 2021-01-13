فابينيو: صلاح سعيد داخل ليفربول ورحيله شائعة

المصدر: وكالات

نفى البرازيلي فابينيو لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، الشائعات التي تردد حول حزن النجم المصري محمد صلاح داخل صفوف الريدز خلال الفترة الماضية.

وارتبط اسم صلاح لاعب المنتخب الوطني والمحترف ضمن صفوف فريق ليفربول، برحيله إلى صفوف نادي ريال مدريد الإسباني في فترة سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

ومن المقرر ان ينتهي عقد محمد صلاح مع الريدز في صيف 2020.

وقال فابينيو خلال تصريحاته لشبكة "ESPN brasil"، "محمد صلاح لاعب كبير، ومن المتوقع ان يحاط بالشائعات، لكن اللاعب لا يبالي لإنه يلعب لأكبر فرق العالم".

وتابع" من الطبيعي ان يرتبط إسم صلاح بالعديد من الأندية الكبرى في الدوريات المختلفة، هذه ضريبة اللاعبين الكبار".

وأشار" كل ما أراه أن صلاح سعيد للغاية داخل ليفربول، وخاصًة في ظل المستوى المتميز الذي يقدمه، ودائمًا يريد ان يكون الأفضل، ويعمل دائمًا للوصول إلى ذلك".

أكمل النجم البرازيلي، " تسجيل صلاح للاهداف المميزة والغير متوقعة امر أعتاد عليه الجميع، وهو ايضًا مستمر في ذلك، مضيفاً محمد صلاح لاعب مرح ويحب المزاح والضحك كثيرًا في غرفة خلع الملابس "

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