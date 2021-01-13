أرسنال يعلن بقاء روب حتى 2024

المصدر: البيان الرياضي

أعلن نادي ارسنال، عن تجديد التعاقد مع قبل الدفاع، روبرت هولدينغ "روب"، حتى عام 2024، وأوضح النادي الإنجليزي عبر موقع النادي الرسمي على الانترنت، أن روب حقق عودة لا تنسى، بعد غياب طويل أثر إصابة في الركبة تعرض لها في أولد ترافورد قبل عامين.

وأشار إلى أن روب لعب دوراً أساسياً من فوز ارسنال بالكأس الموسم الماضي، بعدما غاب عن مباراة واحدة فقط في مسيرة الفريق إلى النهائي، وواصل هذا المستوى المتميز بالمشاركة في 16 مباراة مع الفريق هذا الموسم.

وقال إيدو المدير الفني للارسنال: "نحن سعداء جدًا بتوقيع روب على تجديد تعاقده، وهو لاعب شاب يبلغ من العمر 25 عاماً، ولا يزال في ذروة مسيرته، ويسعدنا أنه سيكون معنا خلال السنوات المهمة المقبلة، بعدما أظهر نضجاً داخل وخارج الملعب في الأشهر الأخيرة".

ومنذ انضمامه روب إلى ارسنال قادماً من بولتون واندرارز في يوليو 2016، شارك في 96 مباراة مع الفريق الأول، وساهم في الفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي مرتين.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز