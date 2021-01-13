فرانشيسكا تتأهل بـ"3 أصابع" من دبي إلى بطولة استراليا للتنس

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

حجزت البريطانية الشابة فرانشيسكا جونز، والتي فقدت أغلب أصابع يديها بسبب حالة نادرة، مكاناً في القرعة الرئيسية لبطولة أستراليا المفتوحة للتنس، لتواصل تحديها للأطباء الذين قالوا لها أن تنسى لعب التنس

وتعاني فرانشيسكا (20 عاماً)، من حالة نادرة من متلازمة خلل التنسج الجلدي الخارجي، وولدت بثلاثة أصابع في كل يد، ثم فقدت ثلاثة أصابع أخرى، ومع هذا نجحت في التغلب على جيا جينغ لو، صاحب التصنيف الأعلى، 6-0 و6-1 في مباراتهما بدبي، وحجزت مقعداً في الطائرة المتجهة إلى ملبورن.

وارتقت فرانشيسكا، إلى التحدي الأخير الذي واجهته بأسلوب جيد صباح اليوم الأربعاء، بفوزها في مباراتها الثالثة الأخيرة بالتصفيات التي أقيمت بدبي، وشقت طريقها إلى المشاركة في بطولة أستراليا المفتوحة، أولى بطولات الجراند سلام للتنس.

وقالت في مقابلة بعد الفوز: "أنا سعيدة للغاية بالتأهل، وأتطلع حقاً للذهاب إلى أستراليا، ولم يسبق لي أن زرتها من قبل، وأنا متأكدة من أنها ستكون تجربة رائعة".

ويضمن لها التأهل للبطولة، ما لا يقل عن 55 ألف جنيه إسترليني، من أموال جائزة الجولة الأولى، ويمكنها مقابلة أمثال سيرينا ويليامز أو سيرينا هاليب في أول ظهور لها في السحب الفردي في جراند سلام، كما تسمح لها المشاركة بخوض معركة جادة للوصول إلى تصنيف سيكون الآن على أعتاب أفضل 200 شخص في العالم.

ولدى اللاعبة البريطانية، 3 أصابع فقط في كل يد، كما أنها تفتقد لثلاثة أصابع بسبب الحالة النادرة التي ولدت بها، وفي الثامنة من عمرها، أخبرها المتخصصون أنه لا جدوى من متابعتها للتنس، إلا أن هذا لم يمنعها من التعلم والكفاح، لتحقق إنجازها الأكبر في مسيرتها.

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