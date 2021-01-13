بوغبا يضع اليونايتد في صدارة البريميرليغ للمرة الأولى منذ 2017

المصدر: أ ف ب

وضع لاعب الوسط الدولي الفرنسي بول بوغبا فريقه مانشستر يونايتد في صدارة الدوري الانجليزي لكرة القدم بقيادته الى الفوز على مضيفه بيرنلي 1-صفر أمس الثلاثاء في مباراة مؤجلة من المرحلة الأولى من الدوري الانجليزي في كرة القدم.

وسجل بوغبا الهدف الوحيد في الدقيقة 71 بتسديدة "على الطاير" بيمناه من داخل المنطقة اثر تمريرة رائعة من ماركوس راشفورد.

وعاد فريق "الشياطين الحمر" الى الصدارة للمرة الأولى بعد 40 شهرا وتحديدا منذ العام 2017 في عهد المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، فبات يتفوق بفارق ثلاث نقاط عن شريكه السابق وغريمه التقليدي ليفربول حامل اللقب قبل قمتهما المرتقبة الأحد المقبل على ملعب "أنفيلد".

كما هي المرة الأولى التي ينهي فيها 17 مباراة في صدارة الدوري منذ تتويجه الأخير باللقب موسم 2012-2013 بقيادة السير اليكس فيرغوسون.

وحافظ مانشستر يونايتد على سجله الرائع خارج قواعده هذا الموسم كونه الفريق الوحيد الذي لم يتلق أية خسارة بعيدا عن ملعب "اولدترافورد"، فحقق الفوز السابع مقابل تعادل واحد.

كما الفوز الخامس تواليا لمانشستر يونايتد على بيرنلي في عقر دار الأخير، وثأر رجال المدرب النروجي أولي غونار سولسكاير لخسارتهم على أرضهم أمام بيرنلي في 22 من يناير الماضي.

واستهل مانشستر يونايتد، الذي عاد الى صفوفه مهاجمه الدولي الأوروغوياني إدينسون كافاني بعد انتهاء فترة إيقافه بسبب مصطلح عنصري، المباراة بحذر نسبيا أمام الاندفاع الهجومي لأصحاب الأرض الذين كانوا قاب قوسين أو أدنى من افتتاح التسجيل عندما سدد كريس وود كرة قوية من حافة المنطقة ارتمى أمامها المدافع العاجي إريك بايي وأبعدها بصدره الى ركنية (ق22).

لكن سرعان ما فرض الضيوف أفضليتهم وخلقوا العديد من الفرص حتى إن قطب الدفاع هاري ماغواير هز الشباك بضربة رأسية من مسافة قريبة اثر تمريرة عرضية من لوك شو، بيد إن حكم الفيديو المساعد ألغاه بداعي خطأ ارتكبه المدافع الدولي بحق المدافع الهولندي إريك بيترس (ق36).

وكاد المهاجم الفرنسي انطوني مارسيال يفعلها بتسديدة رائعة من خارج المنطقة أبعدها الحارس نيك بوب بصعوبة الى ركنية (ق45).

وتابع الحارس بوب تألقه وتصدى لتسديدة قوية للبرتغالي برونو فرنانديش (ق60).

ونجح بوغبا في منح التقدم لمانشستر يونايتد بتديدة رائعة "على الطاير" بيمناه من داخل المنطقة اثر تمريرة عرضية من ماركوس راشفورد (ق71).

وأنقذ بوب مرماه من هدف ثان في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع بإبعاده بقدميه تسديدة مارسيال من مسافة قريبة.

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