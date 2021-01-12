مورينيو يرد بقسوة على أوزيل فماذا قال؟

المصدر: البيان الإلكتروني

رد المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، على تصريح اللاعب الألماني لنادي أرسنال، مسعود أوزيلأ، حول تفضيله الاعتزال على الانتقال إلى توتنهام، وفقاً لشبكة "سي ان ان".

وقال مورينيو عند سؤاله عن تصريح أوزيل، في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة فريقه، توتنهام، ضد فولهام في الدوري الإنجليزي: "من قال له إن توتنهام مهتم بالتعاقد معه؟"، حسب قوله.

وكان قد أجاب اللاعب الألماني على سؤال أحد متابعيه على تويتر حول ما إذا كان يفضل الاعتزال أول الانتقال إلى السبيرز قائلا: "سؤال سهل، أفشل الاعتزال"، حسب قوله.

وكان لعب أوزيل تحت قيادة مورينيو في ريال مدريد، بين عامي 2011 و2013، قبل أن ينتقل إلى صفوف أرسنال في آخر مواسم المدرب البرتغالي مع الفريق.

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