ريال مدريد يستعد لتصعيد "عملية مبابي"

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

أبدى ريال مدريد استعداده لتصعيد "عملية مبابي" ودفع 222 مليون يورو خلال صيف 2021، للتعاقد مع المهاجم الفرنسي كيليان مبابي، وربما يحتاج النادي "الملكي" إلى بيع عقود ستة من نجومه لجمع الأموال لشراء لاعب باريس سان جيرمان، والذي ينتهي عقده في صيف عام 2022.

ووفقاً لصحيفة "آس"، فإن خطة ريال مدريد تقترب من لحظة التنفيذ، للتعاقد مع النجم الفرنسي، مع بقاء عام واحد فقط على نهاية عقده في يونيو 2022، مما يضع مبابي في مفترق طرق حول مستقبله، وأشارت الصحيفة إلى أن توقعات تكلفة الصفقة ستتراوح ما بين 150 إلى 222 مليون يورو، مع احتمال رغبة باريس سان جيرمان في استرداد 198 مليون جنيه إسترليني ما دفعوه للتعاقد مع نيمار من برشلونة في عام 2017.

ويقال إن أجر مبابي السنوي يصل إلى 21 مليون يورو، وتؤكد "آس"، إن ريال مدريد سيكون قادراً على دفعه، في الوقت الذي ليس لدى باريس سان جيرمان، الرغبة على الإطلاق في خسارة مبابي، لكن إذا رفض اللاعب البالغ من العمر 22 عاماً، توقيع عقد جديد مع النادي الفرنسي، فسيضطر النادي إلى إعادة تقييم وضعه في الصيف حتى لا يخسره، مقابل رسوم مخفضة السعر في سنته الأخيرة، لأنه سيكون فوق سن 23 عامًا عند انتهاء عقده، ويمكنه بعد ذلك التفاوض على انتقال مجاني اعتباراً من يناير 2022.

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