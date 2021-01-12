مانشستر يونايتد-ليفربول الأبرز في الدور الرابع لكأس الاتحاد الإنجليزي

المصدر: أ ف ب

ستكون المواجهة بين مانشستر يونايتد وغريمه التقليدي ليفربول على ملعب "اولد ترافورد" أقوى مباريات الدور الرابع من مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بموجب القرعة التي سحبت الاثنين.

وتقام مباريات هذا الدور يومي 23 و24 يناير الحالي؛ أي إن الفريقين سيلتقيان مرتين في مدى أسبوع واحد، لأن ليفربول يستضيف يونايتد على ملعب انفيلد في الدوري المحلي في 17 الحالي أيضا.

ويتصدر ليفربول ترتيب الدوري المحلي متساويا نقاطا مع مانشستر يونايتد الذي يملك مباراة مؤجلة يخوضها اليوم الثلاثاء ضد بيرنلي وهو في حاجة الى التعادل او الفوز لكي ينتزع المركز الأول.

برنامج الدور الرابع:

ايفرتون - شيفيلد ونزداي، برنتفورد - ليستر سيتي، ستوكبورت او وست هام - دوناكستر، تشلسي - لوتون، شيفيلد يونايتد - بليموث، فولهام - بيرنلي، ويكومب - توتنهام، ميلوول - بلاكبول، تشورلي - وولفرهامبتون، بارنسلي - نوريتش سيتي، ساوثمبتون او سشروزبيري - ارسنال، مانشستر يونايتد - ليفربول، سوانسي سيتي - نوتنغهام فوريست، بورنموث - كرولي، تشلتنهام - مانشستر سيتي، ميلوول - بريستول سيتي

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