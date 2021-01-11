بعثة ريال تغادر أخيرا بامبلونا وتتجه مباشرة الى ملقة

المصدر: أ ف ب

تمكنت بعثة ريال مدريد أخيرا من مغادرة بامبلونا حيث حلت السبت لمواجهة أوساسونا (صفر-صفر) في الدوري الإسباني لكنها علقت هناك بسبب الأحوال المناخية السيئة، لكنها توجهت مباشرة الى ملقة عوضا عن المرور بالعاصمة.

وتفاديا لأي تأخر جديد بسبب العاصفة الثلجية التي تضرب البلاد، لاسيما العاصمة ما أدى السبت الى إرجاء مباراة أتلتيكو المتصدر وضيفه أتلتيك بلباو، سافرت بعثة النادي الملكي مباشرة الى ملقة من أجل خوض مباراة نصف نهائي الكأس السوبر المحلية الخميس ضد بلباو.

وكان من المفترض أن تستضيف السعودية الكأس السوبر الإسبانية بصيغتها الجديدة بمشاركة أربعة فرق هي ريال وغريمه برشلونة وطرفي نهائي الكأس لعام 2020 والذي أرجىء الى 4 أبريل المقبل، ريال سوسييداد وأتلتيكو مدريد، إلا أن فيروس كورونا المستجد حال دون ذلك ليكون الأندلس المضيف لهذه المسابقة.

وتقام مباراة نصف النهائي الثانية الأربعاء بين برشلونة وسوسييداد، على أن يكون النهائي الأحد في إشبيلية.



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