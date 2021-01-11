تأجيل مباراة أستون فيلا وتوتنهام بسبب فيروس كورونا

المصدر: دبي- البيان الرياضي

أعلن الحساب الرسمي للدوري الإنجليزي الممتاز اليوم الاثنين، عن تأجيل مباراة مباراة أستون فيلا ضد توتنهام هوتسبير، والتي كنت مقررة بعد غدً الأربعاء، ضمن مواجهات الجولة الثامنة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز، بسبب تفشي فيروس كورونا في فريق أستون فيلا.

وجاء التأجيل بطلب نادي استون فيلا، بعد إصابة عدد كبير من اللاعبين والعاملين في النادي بفيروس كورونا، واضطرار النادي إلى غلق مقره، وقال بيان الدوري الإنجليزي: "لم يكن هناك أي خيار سوى إعادة جدولة المباراة لتقام في وقت آخر، خاصة وأن الأولوية تذهب لصحة اللاعبين والموظفين".

واستكمل البيان: "نتيجة لإعادة جدولة المباراة، سيلعب توتنهام مباراته أمام فولهام المؤجلة من يوم 30 ديسمبر من الجولة 16، في موعد مباراته أمام أستون فيلا، لتقام المباراة مساء بعد غدً الأربعاء، على ان تؤجل مباراة فولهام مع تشيلسي لتقام السبت بدلاً من الجمعة".

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