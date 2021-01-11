استمرار معاناة نجوم ريال مدريد بسبب الثلوج

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

استمرت معاناة نجوم ريال مدريد، بسبب الثلوج الناتجة عن العاصفة فيلومينا، بعدما تقطعت بهم السبل العودة إلى العاصمة الاسبانية، واضطروا للبقاء في مدينة بامبلونا لليلة الثالثة، وبات عليهم السفر مباشرة إلى ملقة لخوض مباراة نصف نهائي كأس السوبر الإسباني ضد أتليتيك بيلباو.

وسافر ريال مدريد إلى بامبلونا بعد رحلة استمرت قرابة 5 ساعات أول من أمس الجمعة، لخوض مباراته ضد أوساسونا، في الوقت الذي غطت فيه العاصفة فيلومينا إسبانيا بثلوج كثيفة، وتسببت في اضطراب السفر، وإغلاق مطار مدريد الرئيسي، وكانت هناك شكوك حقيقية حول ما إذا كانت المباراة ستقام قبل التعادل السلبي.

وقال وزير النقل الإسباني خوسيه لويس أبالوس، أن مطار مدريد-باراخاس، من المقرر إعادة فتحه غداً للقادمين، ولذا سيكون على الريال مضطراً للسفر غداً مباشرة إلى ملقة، لأن العودة إلى مدريد ستكون غير مجدية، بسبب الظروف الخطرة والفوضى المحتملة التي قد تنجم عن استمرار العاصفة حسب ما أشارت صحيفة "ماركا".

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