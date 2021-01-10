عزل أجويرو بسبب فيروس كورونا

المصدر: دبي- البيان الرياضي

عانى اللاعب سيرجيو أجويرو، من انتكاسة أخرى مع إجبار هداف مانشستر سيتي، على العزلة الذاتية بعد الاتصال الوثيق بحالة إصابة بفيروس كورونا.

وأعلن سيتي في وقت سابق عن 11 حالة إيجابية للاعبين والموظفين في الأسابيع الأخيرة، وعلى الرغم من أن نتائج اختبار أجويرو كانت سلبية، إلا أن المدرب بيب غوارديولا، أكد أنه يجب عزل الأرجنتيني بسبب بروتوكولات الاتصال الوثيق.

وقال غوارديولا بعد الفوز 3-صفر على برمنجهام في كأس الاتحاد الإنجليزي: "لسوء الحظ كان سيرجيو على اتصال أكثر من المعتاد بشخص إيجابي، لذا عزل لبضعة أيام، رغم أن اختباره ظهر سلبياً، لكن البروتوكول ينص على أنه إذا كنا على اتصال فعلينا أن نعزله".

وشارك أجويرو في ثلاث مباريات فقط طوال الموسم بسبب سلسلة من مشاكل الإصابة، وسيواجه سيتي برايتون وكريستال بالاس وأستون فيلا على أرضه في الدوري الإنجليزي الممتاز على مدار الأيام العشرة المقبلة، حيث أصبح أجويرو الآن موضع شك في أول مباراتين على الأقل.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز