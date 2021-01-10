إشبيلية يجدد عقد مدربه لوبيتيغي حتى 2024

المصدر: دبي- البيان الرياضي

أعلن نادي إشبيلية اليوم، تجديد عقد مدربه جولين لوبيتيغي حتى يونيو 2024، بعدما كان عقده ينتهي في 2022، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه المدرب خلال الأشهر التسعة عشر الأولى من فترة عمله.

وأصبح لوبيتيغي، المدرب صاحب أفضل نسبة مئوية في تاريخ النادي، وقاد الفريق للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا في موسمه الأول، وبالتالي رفع لقب الدوري الأوروبي السادس للنادي.

وقاد لوبيتيغي إشبيلية، بعد فوزه 3-2 على ريال سوسيداد أمس، إلى الوصول للنقطة 100 في 54 مباراة بالدوري، وبدون خسارة بنسبة أكثر من 82٪ من مبارياته.

وقال لوبيتيغي: "سعيد بتمديد فترة عقدي، وهو الأمر الذي يمنحني حماسة كبيرة، ونحن متشوقون للمساعدة في جعل إشبيلية نادي أكبر، ولكن للقيام بذلك، نحتاج لمواصلة العمل الجاد حتى نتمكن من تحقيق أحلام الجماهير".

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