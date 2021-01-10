وزير النقل الإسباني: ريال مدريد سافر إلى بامبلونا في وضع مناسب

المصدر: البيان الإلكتروني

أكد خوسيه لويس أبالوس، وزير التنمية والنقل بالحكومة الإسبانية، أن الوضع كان مناسبا لسفر بعثة فريق ريال مدريد إلى بامبلونا لمواجهة أوساسونا.

كان فريق ريال مدريد قد تم حجزه لمدة وصلت إلى 4 ساعات داخل الطائرة في مطار باراخاس قبل أن تنطلق الرحلة إلى بامبلونا وتصل في وقت متأخر بسبب العاصفة الثلجية.

وقال أبالوس، في تصريحات نقلتها صحيفة "آس" أن طائرة بعثة ريال مدريد كانت متواجدة في المطار في الوقت الانتقالي بين التشغيل والتوقف التام بسبب سوء الأحوال الجوية.

وأوضح: "تأخرت الرحيلة بسبب قرار المطار بعدم وضوح الوضع الجوي للطيران، ولكن بعد مرور بضع ساعات كان الوضع مناسبًا".

"الطيار أخبر المطار أن الوضع مناسبا ويمكنه الإنطلاق بشكل طبيعي إلى بامبلونا".

ومن الجدير بالذكر أن حالة استياء كبيرة أظهرها فريق ريال مدريد بسبب السفر إلى بامبلونا وخوض مباراة في حالة سيئة من الطقس، ويرون أنه كان يتعين إلغاء السفر.

وانتهت مباراة ريال مدريد أمام أوساسونا بالتعادل السلبي في المباراة التي جمعت بينهما في الجولة الـ 18 من الدوري المحلي

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