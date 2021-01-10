حكيمي يعادل سجل مايكون التاريخي مع إنتر ميلان

المصدر: البيان الإلكتروني

تألق أشرف حكيمي ظهير نادي إنتر ميلان الإيطالي بصورة ملفتة للنظر خلال مباراة فريقه أمام روما وسجل هدفًا رائعا يعد من أروع أهداف بطولة الكالتشيو هذا الموسم.

ووفقًا للأرقام، فإن حكيمي قد نجح في معادلة رقم تهديفي مميز ظل محجوز باسم البرازيلي دوغلاس مايكون ظهير النيراتزوري السابق.

ونجح حكيمي في تسجيل هدفه السادس ببطولة الدوري هذا الموسم ليعادل رقم مايكون الذي بلغ هذا العدد في موسم 2009-2010.

وما زال أمام حكيمي الوقت لزيادة الغلة التهديفية في المباريات المقبلة ويمكنه تخطي رقم مايكون وإحراز المزيد من الأهداف.

وسجل حكيمي هدفًا من تصويبة صاروخية بدهاء كبير سكنت أقصى الزاوية اليمنى لباو لوبيز حارس مرمى روما ليدون اسمه بحروف من ذهب بسجلات النيراتزوري التهديفية.

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