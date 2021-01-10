ميسي وغريزمان يقودان برشلونة لفوز ساحق على غرناطة

سجل ليونيل ميسي وأنطوان غريزمان هدفين لكل منهما في انتصار ساحق لبرشلونة 4-صفر على مضيفه غرناطة أمس السبت ليفوز بثلاث مباريات متتالية في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم لأول مرة هذا الموسم.

افتتح غريزمان التسجيل في الدقيقة 12 بينما هز ميسي الشباك مرتين قبل الاستراحة ليسجل أربعة أهداف في آخر مباراتين ويتصدر هدافي الدوري الاسباني برصيد 11 هدفا.

وسجل المهاجم الفرنسي غريزمان هدفه الشخصي الثاني بطريقة رائعة في الشوط الثاني بينما زادت الأمور سوءا لغرناطة بطرد خيسوس باييخو في الدقيقة ‭ ‬78.

وبهذا الفوز عاد برشلونة للمركز الثالث برصيد 34 نقطة من 18 مباراة ليضيق الفارق مع أتليتيكو مدريد المتصدر إلى أربع نقاط لكن أتليتيكو، الذي تأجلت مباراته مع أتليتيك بيلباو بسبب عاصفة ثلجية في العاصمة الاسبانية، لعب 15 مباراة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز