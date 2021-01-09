ليستر سيتي بسهولة الى الدور الرابع لكأس الاتحاد الإنجليزي

المصدر: أ ف ب

بلغ ليستر سيتي الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم السبت برباعية نظيفة امام مضيفه ستوك سيتي من الدرجة الاولى "تشامبيونشيب".

ويدين فريق "الثعالب" بالفوز لجميس جاستن (34)، مارك ألبرايتون (59)، الاسباني أيوزي بيريس (79) وهارفي بارنز (81).

ويقدم بطل إنجلترا عام 2016 مستويات مميزة هذا الموسم حيث يحتل المركز الثالث في الدوري ويستضيف ساوثمبتون في السادس عشر من الحالي.

ويعتبر ليستر سيتي أكثر الفرق وصولا الى نهائي مسابقة الكأس من دون الفوز بها، حيث بلغها أربع مرات آخرها عام 1969.

وأشرك المدرب الإيرلندي الشمالي براندن رودجرز تشكيلة قوية في مسابقة يراها المدربون فرصة لإراحة بعض اللاعبين لاسيما في ظل الجدول المزدحم، حيث أجرى تغييرين فقط على التشكيلة التي بدأت المباراة في الفوز 2-1 امام نيوكاسل في الدوري الاحد، حيث أراح هدّافه جايمي فاردي وجيمس ماديسون وناب عنهما بيريس والبلجيكي دوني براييه.

وافتتح جاستن التسجيل بهدف رائع عندما سدد كرة قوية بيمناه عن الجهة اليسرى من خارج المنطقة استقرت في أعلى الزاوية اليسرى لمرمى الحارس جوزيف بورسيك (34).

وضاعف ليستر تقدمه بعدما مرر البلجيكي يوري تيليمنز كرة جميلة خلف المدافعين وصلت الى ألبرايتون على مشارف المنطقة، توغل الى داخلها مراوغًا المدافع بيمناه قبل ان يسدد بيساره في المرمى (54).

وفرض الضيوف هيمنتهم امام ستوك الذي هبط الى الدرجة الاولى مع نهاية موسم 2017-2018 بعد عشرة مواسم في دوري الأضواء، وسجلوا الثالث عندما مرر براييه كرة عن الجهة اليمنى داخل المنطقة الى مواطنه تيموثي كاستاين قبل ان يمرر الأخير الى بيريس غير المراقب اسكنها الشباك (79).

واختتم ليستر مهرجان الأهداف عندما شتت دفاع ستوك عرضية من جاستن الى داخل المنطقة لتتهيأ امام بارنز الذي وضعها في المرمى(81).

كما بلغ ايفرتون بصعوبة الدور الرابع بفوزه 2-1 على ضيفه روثرهام من الدرجة الاولى بعد التمديد.

وسجل التركي جنك توسون (9) والمالي عبدولاي دوكوريه (93) هدفي "توفيز" بعدما عادل الاميركي ماثيو اولوسوندي للضيوف (56).

وزجّ المدرب الايطالي كارلو انشيلوتي بتشكيلة رديفة نسبيًا فيما شارك الكولومبي خاميس رودريغيس اساسيًا للدخول في أجواء المنافسات بعدما دخل بديلا في الخسارة ضد وست هام في الدوري في اول يوم من السنة الجديدة إثر غيابه لفترة بسبب الإصابة.

وفي أبرز مباريات اليوم يلعب لاحقًا ارسنال مع نيوكاسل ومانشستر يونايتد مع واتفورد.

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