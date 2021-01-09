إبراهيموفيتش يعود لتشكيلة ميلان

المصدر: أ ف ب

يعود النجم السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش المبتعد عن الملاعب منذ سبعة أسابيع بسبب الإصابة، إلى تشكيلة فريقه ميلان في مباراة السبت ضد تورينو ضمن المرحلة السابعة عشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وغاب إبراهيموفيتش عن المباريات الثماني الأخيرة للفريق اللومباردي بسبب اصابة عضلية تعرّض لها في 22 نوفمبر الفائت في المباراة امام نابولي (3-1)، ثم تعرض أثناء التدريبات لإصابة جديدة في ربلة الساق أجلت عودته للملاعب.

ويأتي استدعاء إبراهيموفيتش بمثابة مفاجأة حيث ألمح مدرب الفريق ستيفانو بيولي في وقت سابق من هذا الأسبوع إلى أن نجمه البالغ من العمر 39 عاما سيعود ضد كالياري في المباراة المقرر اقامتها في 18 يناير.

ويحتل ميلان صدارة الترتيب بت37 نقطة بفارق نقطة امام جاره إنتر وهو خسر أول مباراة له هذا الموسم الأربعاء ضد يوفنتوس حامل اللقب في المواسم التسعة السابقة 1-3 على أرضه في سان سيرو.

ورغم خوضه ست مباريات فقط هذا الموسم من اصل 16 نجح "إبرا" بتسجيل عشرة اهداف.

ويعاني ميلان من عدة اصابات في صفوفه إذ يغيب صانع الألعاب التركي هاكان جالهان أوغلو اثر اصابة في كاحله تعرض لها خلال مشاركته ضد يوفنتوس.

كما يستمر غياب ماتيو غابيا، الجزائري اسماعيل بن ناصر والبلجيكي الكسيس ساليميركز بسبب الاصابة فيما سيحرم "كوفيد-19" الكرواتي انتي ريبيتش والبوسني رادي كرونيتش من المشاركة في المباراة الثانية تواليا.

ويلتقي ميلان مرتين مع تورينو على ملعب سان سيرو الأولى السبت في البطولة المحلية والثانية مساء الثلاثاء في دور الـ16 لمسابقة كأس إيطاليا.

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