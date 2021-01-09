أرسنال يفاوض أوزيل على باقي مستحقاته

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

دخل نادي أرسنال الإنجليزي، في محادثات مع لاعبه مسعود أوزيل، حول دفع ما تبقى من عقده البالغ 7.2 مليون جنيه إسترليني، فيما يصر اللاعب على الحصول على المبلغ بالكامل قبل الانتقال إلى نادي آخر، وسط اهتمام من فناربخشه ودي سي يونايتد.

وينتهي عقد صانع الألعاب الألماني، والذي تبلغ قيمته 350 ألف جنيه إسترليني في الصيف المقبل، ويريد النادي نقل خدمات أوزيل إلى نادي آخر خلال يناير الجاري، لكن اللاعب يرفض الرحيل إلا إذا حصل على أجره بالكامل

وأمضى أوزيل أكثر من 7 سنوات في ارسنال، وساعد النادي خلالها في الفوز بأربعة ألقاب لكأس الاتحاد الإنجليزي، وسجل صانع الألعاب، 44 هدفاً، وقدم 77 تمريرة حاسمة، في 254 مباراة مع النادي.

ومع ذلك، لم يشارك مع ارسنال تحت قيادة المدرب ميكيل أرتيتا منذ مارس الماضي، ويتطلع النادي إلى التخلص من الأعباء المالية للاعب البالغ من العمر 32 عاماً، والذي يتقاضى 350 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع.

ووفقاً لموقع "تي أر تي سبورت" التركي، دخل كل من النادي واللاعب في محادثات بشأن راتبه المتبقي، مما قد يمهد الطريق أمامه للانتقال في فترة الانتقالات في يناير الجاري، ويدرك ارسنال موقف أوزيل المتشدد بشأن باقي قيمة عقده، ولكنه يحاول الوصول إلى حل وسط.

وكان أوزيل قد انضم إلى أرسنال من ريال مدريد في صفقة قيمتها 42.5 مليون جنيه إسترليني عام 2013، وذكرت صحيفة "الغارديان"، أن ارسنال غير مهتم بدفع الجزء المتبقي من راتب أوزيل، إذا قام بالانتقال إلى تركيا للفترة المتبقية من الموسم.

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