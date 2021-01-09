رغم الرباعية جماهير ليفربول غاضبة من صلاح أمام شباب أستون فيلا

المصدر: البيان الإلكتروني

انتقد عدد من جماهير نادي ليفربول أداء هداف وجناح الفريق الأول لكرة القدم، محمد صلاح، أمام أستون فيلا في دور الـ64 من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، رغم فوز ليفربول برباعية.

وجاءت ردود فعل جماهير ليفربول غريبة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" خلال المباراة على أداء محمد صلاح وخاصة بعد تسجيله الهدف الأخير، كالتالي:

"محمد صلاح يبدو محبطًا للغاية في بعض أوقات المباراة، ماذا حدث؟ علينا أن نشعره بحبنا كجماهير لنادي ليفربول مرة أخرى في الفترة المقبلة".

وأضاف مشجع رأيه: "لا يزال علينا بيعه في الصيف المقبل، صائد المجد الجشع!".

وكتب مشجع آخر رأيه عن المباراة بشكل عام: "لقد افتخرت جماهير أستون فيلا بفريقها الشاب، مثلما فعلنا نحن الموسم الماضي، لقد فزنا بمباراة بلا انتصار في النهاية، سجل محمد صلاح وساديو ماني أهدافًا كانا في أمس الحاجة لها وشارك تياجو في دقائق أكثر، يجب أن نستغل هذا الفوز من أجل العودة للطريق الصحيح في الفترة القادمة".

وساهم محمد صلاح بهدف في شباك أستون فيلا خلال المباراة التي انتهت بنتيجة 1-4 على ملعب "فيلا بارك"، وأحرز الأهداف الأخرى لصالح ليفربول كلاً من ساديو ماني (هدفين) بالإضافة إلى هدف آخر سجله، جورجينيو فينالدوم.

هدف محمد صلاح كان الرابع في الدقيقة 65 من زمن المباراة بعد تمريرة من، شيردان شاكيري، داخل منطقة الجزاء، ونجح المصري الدولي في تحويلها داخل شباك، أكوس أنودي.

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