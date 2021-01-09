الثلوج تتسبب بفوضى في الكرة الاسبانية

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

تساقط الثلوج بغزارة بسبب العاصفة فيلومينا، أدى إلى إحداث فوضى في الكرة الاسبانية، ومعاناة لفريقي ريال مدريد وأتلتيك بلباو، من كابوس في رحلة جوية أمس الجمعة.

وتعرض فريق ريال مدريد بقيادة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، أثناء توجهه إلى بامبلونا، لخوض مباراته أمام أوساسونا اليوم السبت، بينما كان بلباو متوجها إلى العاصمة لمواجهة أتلتيكو مدريد.

وكان من المفترض أن تستغرق رحلة ريال مدريد ساعة واحدة فقط، لكن حوصر اللاعبين في طائرتهم لمدة خمس ساعات، لأن الطائرة لم تكن قادرة على الإقلاع، ووصل الفريق في النهاية عند منتصف الليل، لكن رحلتهم قد تذهب سدى، حيث من المتوقع أن يتم فحص الملعب في ملعب أوساسونا اليوم السبت، لرؤية مدى إمكانية إقامة المباراة، إذ ذكرت صحيفة "آس" في وقت سابق من هذا الأسبوع، أنه من المتوقع أن تصل الثلوج إلى 20 سم في المنطقة.

فيما وصل بلباو إلى مدريد، بعد ساعة من الموعد المخطط له، لكن الثلج أدى إلى عدم تمكنهم من الهبوط واستدارت طائرتهم عائدة، لتهبط بأمان في بلباو، ويبدو من غير المرجح أن تقام مباراته مع أتلتيكو مدريد مع انتظار النادي لقرار من "الليغا".

وجاء في بيان من بلباو: "الطائرة التي كانت تقل الفريق، لم تكن قادرة على الهبوط في مطار أدولفو سواريز باراخاس، بسبب الظروف الشتوية، مما اضطرها إلى العودة إلى بلباو".

وتدرب ريال مدريد على الجليد أمس الجمعة، بينما لم يتمكن أتليتيكو مدريد من التدرب، ويتوقع أن يكون هناك تأجيل آخر سيكون غير مريح لأتلتيكو، والذي لديه بالفعل مباراتين في ملعبه أمام المنافسين على اللقب ريال وبرشلونة، ولديه مؤجلات أمام فياريال وريال سوسيداد.

واضطر رايو فاليكانو أيضاً، للتخلي عن رحلته إلى ميراندا دي إيبرو، لخوض مباراته ضد ميرانديس اليوم السبت، إذ لم تتمكن حافلة النادي الخاصة بهم من الاستمرار على الطرق، وتصدر اضطراب السفر الصفحات الأولى للصحف الإسبانية اليوم السبت، حيث عرض كل من "ماركا" و"آس" صوراً لتدريب ريال مدريد على الجليد.

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