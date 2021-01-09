يوفنتوس يخطط للحصول على خدمات ميليك مجانا

المصدر: البيان الإلكتروني

ما زال نادي يوفنتوس الإيطالي يحاول التعاقد مع أركاديوش ميليك مهاجم نادي نابولي الإيطالي ولكن يرغب مسؤولو البيانكونيري في الظفر بخدماته مجانا.

ووفقًا لما نقلته صحيفة ’’كوريري ديللو سبورت’’، فإن يوفنتوس يريد ميليك لكنه لا يرغب في دفع أي أموال نظير ضمه وسوف ينتظر للصيف المقبل من أجل الحصول على خدماته مجانا.

ولهذا السبب، سوف يلتقي فابيو باراتيشي المدير الرياضي بالبيانكونيري مع وكيل أعمال اللاعب البولندي فابريزيو دي فيكي الأسبوع المقبل من أجل وضع الاستراتيجية المناسبة لضمه وإحراز التقدم المطلوب.

وخلال سوق الشتاء الجاري، ترغب العديد من الأندية في ضم ميليك أبرزهم أتلتيكو مدريد ومارسيليا، حيث قدم النادي الفرنسي 10 ملايين يورو لضمه.

ويأمل يوفنتوس أن يبقى اللاعب في نابولي بالشتاء الجاري وأن ينتظر للصيف من أجل ضمه مجانا.

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