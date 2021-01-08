"الليغا" تعلن مواعيد مباريات ريال مدريد وبرشلونة المؤجلة

المصدر: وكالات

أعلنت الليغا الإسبانية لكرة القدم، يوم أمس الخميس، موعد المباراتين المؤجلتين لريال مدريد وبرشلونة من الجولة الأولى من الدوري المحلي.

ووفقا للحساب الرسمي لرابطة الليغا، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فإن ريال مدريد سيواجه خيتافي يوم 17 يناير الجاري، بينما سيكون برشلونة على موعد مع إلتشي، يوم 24 من الشهر ذاته.

وبدأ ريال مدريد وبرشلونة الموسم الحالي متأخرين، بسبب تأهل الفريق الملكي إلى الدور ثمن نهائي لدوري أبطال أوروبا للموسم الماضي، وصعود الفريق الكتالوني للدور ربع النهائي للبطولة "التشامبيونز ليغ".

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني حاليا في ترتيب الدوري، برصيد 36 نقطة، متقدما بفارق 5 نقاط على برشلونة صاحب المركز الثالث.

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