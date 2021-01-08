محمد صلاح مرشح للفوز بجائزة لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي

المصدر: وكالات

كشفت رابطة الدوري الإنجليزي" بريميرليغ" عن جائزة اللاعبين المرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب في شهر ديسمبر في المسابقة.

وتواجد محمد صلاح جناح نادي ليفربول على رأس قائمة المرشحين، بعد قيادته الريدز لصدارة ترتيب الدوري الإنجليزي، وتصدره قائمة هدافي المسابقة برصيد 13 هدفًا.

وأحرز محمد صلاح 5 أهداف في 6 مباريات خاضها الشهر الماضي مع ليفربول في الدوري الإنجليزي، منها الثنائية في شباك مرمى كريستال بالاس في المباراة التي انتهت بفوز الريدز بسباعية وحل فيها "مو" بديلًا، بالإضافة إلى صناعته لهدفين آخرين.

وينافس محمد صلاح على الجائزة كل من الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز، حارس مرمى أستون فيلا، وزميله في الفريق، الهولندي من أصول مغربية أنور الغازي، إضافة إلى بين مي مدافع فريق بيرنلي، والبرتغالي برونو فيرنانديز لاعب مانشستر يونايتد، وزميله ماركوس راشفورد، وجون ستونز مدافع مانشستر سيتي، وتوماس سوتشيك لاعب وست هام يونايتد.

وأعلنت الرابطة فتح باب التصويت على جائزة أفضل لاعب في البريميرليغ عن شهر ديسمبر، على أن يتم غلق باب التصويت يوم الاثنين المقبل، ومن ثم الإعلان عن الفائز بالجائزة.

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