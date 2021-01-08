رونالدو هداف العقد الأخير وتيغالي ومبخوت في المركزين 10 و15

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

بات الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو، الأكثر تسجيلاً للأهداف في العقد الماضي 2011-2020، حسب احصائيات الاتحاد الدولي للتأريخ والإحصاء، بعدما سجل 550 هدفاً في المسابقات المحلية، والمشاركات الدولية مع منتخب بلاده.

وصنف سبيستيان تيغالي لاعب النصر الحالي والوحدة السابق، وقبلهما الاتفاق والشباب السعوديين، في المركز العاشر بـ 265 هدفاً، وعلي مبخوت مهاجم الجزيرة ومنتخبنا الوطني الأول في المركز الخامس عشر، بتسجيله 250 هدفاً بقميصي الجزيرة و"الأبيض".

ويأتي الأرجنتيني ليونيل ميسي، في المركز الثاني بـ 549 هدفاً، والبولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونيخ وأفضل لاعبي العالم في 2020، بالمركز الثالث بتسجيله 417 هدفاً، والسويدي زلاتان إبراهيموفيتش في المركز الرابع بتسجيله 340 هدفاً، والأورغوياني لويس سواريز في المركز الخامس بتسجيله 335 هدفاً.

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