مرشح رئاسة برشلونة متشائم بشأن مستقبل ميسي

المصدر: دبي- البيان الرياضي

أعرب أجوستي بينديتو المرشح الأول لرئاسة نادي برشلونة، عن تشاؤمه بشأن مستقبل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مع الفريق الكتالوني، مؤكداً بأن لديه شعور قوي بأن ميسي سيرحل عن برشلونة الصيف المقبل.

وقال: "أنا متشاءم، ليونيل ميسي سيغادر برشلونة في منتصف العام، ما لم يرغب أحد في سماعه في النادي، ولا أتفق مع قول الهولندي كومان مدرب الفريق، بأنه يلاحظ أن النجم الأرجنتيني سعيد ومرتاح في النادي".

وأضاف: "الاحتفاظ بميسي سيكون أفضل خبر للنادي، لكنني لست متفائلاً للغاية، وكنت أتمنى أن يقول في مقابلته الأسبوع الماضي، أن رغبته هي البقاء في النادي، لكنه لم يفعل، والآن علينا أن ننتظر ونرى".

وأوضح: "الحقيقة أنني متشائم، وعليك أن تضع في اعتبارك أنه في أغسطس، يمكنه الرحيل بعد 20 عاماً قضاها في برشلونة، وأنه ما زال لم يحدد ما يريد فعله، والنتيجة المرجحة التي أراها، أنه سيتركنا في منتصف العام بالنظر إلى الوضع في النادي، ولكني أعتقد أنه من المهم أن يبقى في برشلونة"

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