استون فيلا يواجه ليفربول بلاعبين شباب بسبب فيروس كورونا

المصدر: دبي- البيان الرياضي

يخوض استون فيلا مباراته بالدور الثالث لكأس الاتحاد الإنجليزي للكرة مع ليفربول اليوم الجمعة، ولكن بلاعبين شباب تحت 23 و18 عاماً، من الذين جاءت نتائج اختباراتهم لفيروس كورونا سلبية، وذلك بعد خضوع الفريق الأول كاملاً للعزل، مع مدربهم دين سميث.

وجاء قرار إقامة المباراة، بعدما ألقت الشكوك حول إقامة المباراة بظلالها حول مصير اللقاء، بعدما جاءت اختبارات عدد كبير من لاعبي الفريق الأول إيجابية، ليتم عزل الفريق وجهازه الفني، وتم اختبار كل عضو في الفريق الشاب الذي تم تجميعه على عجل، ويقوده مارك ديلاني مدرب فريق تحت 23 سنة، وحصلت المباراة على الضوء الأخضر، بعد أن جاءت جميع نتائج لاعبي الفريق الشاب سلبية.

ويحاول استون فيلا، الوصول بنتيجة المباراة إلى التعادل بدلاً من تأجيل اللقاء، بعدما أوضح الاتحاد الإنجليزي للكرة، أن أي ناد يمكنه خوض مباراته إذا توفر لديه 14 لاعباً، وهو ما يجنب استون فيلا، ضغوط مستقبلية في جدول مبارياته.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز