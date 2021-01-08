ريال مدريد يعلن سلبية مسحة زيدان

المصدر: البيان الالكتروني

كشف ريال مدريد عن نتيجة مسحة الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب النادي الملكي، بعد خضوعه لتحليل pcr إثر ظهور حالة إيجابية بفيروس كورونا في أحدى مقربيه.

ويستعد المرينجي لخوض مباراة الجولة الثامنة عشر من بطولة الدوري الإسباني أمام أوساسونا السبت المقبل، على ملعب «إل سادار».وفقاً لصحيفة اس الاسبانية.

وأرسل النادي الملكي، تقريرا لرابطة الليغا، يؤكد فيه سلبية مسحة زيدان وأنه في حالة صحية جيدة.

وسينتظر الريال قرار الرابطة لمعرفة إمكانية قيام زيدان بقيادة تدريبات الريال اليوم الجمعة والسفر مع بعثة الفريق إلى بامبلونا.

وقرر الجهاز الفني للريال تغيير موعد التدربيات إلى الساعة الرابعة والنصف بدلاً من الحادية عشرة بتوقيت إسبانيا، كما تم تقديم موعد السفر مساء الجمعة بدلاً من صباح السبت

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