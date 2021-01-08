المصدر: أ ف ب

علمت وكالة "فرانس برس" أمس الخميس من مصادر مقربة من نادي ريال مدريد الإسباني أن مدربه الفرنسي زين الدين زيدان موجود في العزل الصحي بعد مخالطته شخصا مصابا بفيروس كورونا المستجد.

وقال المصدر "انه (زيدان) في العزل" مشيرا الى أن ريال مدريد بانتظار نتيجة الفحص الذي خضع له المدرب لمعرفة وضعه الصحي تماما".

وبحسب شبكة "سيكستا" الإسبانية، لم يتمكن زيدان من الإشراف على الحصة التدريبية أمس الخميس.

أما صحيفة "ماركا"، فاعتبرت أنه في حال استمر زيدان في العزل الصحي، فإن مساعده الفرنسي دافيد بيتوني سيقود الفريق في مباراته ضد أوساسونا السبت في الدوري الإسباني.

وسيقوم ريال مدريد، الذي يحتل المركز الثاني في الدوري المحلي، بإجراء حصة تدريبية أخرى بعد ظهر اليوم الجمعة قبل التوجه الى أوساسونا السبت.

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