نهائيات أمم آسيا 16 يونيو 2023

المصدر: (كوالالمبور - وام)

اعتمد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم واللجنة المحلية المنظمة أمس مواعيد نهائيات بطولة كأس أمم آسيا 2023 للمنتخبات، والتي سوف تقام خلال الفترة من 16 يونيو وحتى 16 يوليو 2023 في 10 مدن صينية..

وتشهد النسخة 24 من البطولة مشاركة 24 منتخباً للمرة الثانية بعد أن نجحت الإمارات في تنظيم البطولة في ظل مشاركة هذا العدد، ومن المنتظر أن تواصل النسخة المقبلة من البطولة تحقيق المزيد من الأرقام القياسية من ناحية المتابعة الجماهيرية عبر كافة المنصات.

وقال داتو ويندسور جون أمين عام الاتحاد الآسيوي لكرة القدم: تواصل بطولة كأس آسيا النمو والارتقاء من ناحية القيمة والأهمية، حيث تتجاوز كل نسخة توقعاتنا، ونحن واثقون بأن النسخة المقبلة من البطولة في الصين ستكون الأكبر والأعظم في تاريخ كرة القدم الآسيوية.

وتابع: نحن واثقون بأن اللجنة المحلية المنظمة والاتحاد الصيني لكرة القدم سينظمان بطولة تاريخية عام 2023، حيث حققت اللجنة المحلية المنظمة بالفعل تقدماً كبيراً في مجال البنية التحتية رغم التحديات التي واجهها العالم. وأضاف: نشيد بالتزام اللجنة المحلية المنظمة والعمل الذي تم إنجازه، وسعداء لتأكيد مواعيد البطولة، وهو يعتبر علامة فارقة في رحلتنا من أجل استقطاب أكبر تفاعل للجماهير.

من جهته قال شي كيانغ أمين عام اللجنة المحلية المنظمة: مع تأكيد مواعيد البطولة، سوف تتمكن اللجنة من الاستعداد بدقة أكبر، وسنعمل مع الاتحاد الآسيوي من أجل تنظيم بطولة رائعة.

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