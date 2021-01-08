ليفاندوفيسكي الأيقونة.. هداف من طراز خاص

المصدر: إعداد - زياد فؤاد

يحوم كالفراشة، ويلدغ كالنحلة، ليس مهاجماً عادياً، ليس مجرد هداف كشأن كل الهدافين، ولكنه هداف من طراز مختلف وخاص، لاعب في المركز رقم 9 كما يجب أن يكون، في الوقت الذي ندر فيه أن يكون، إنه البولندي روبيرت ليفاندوفيسكي، الشهير بـ«ليفا» أحد أفضل الهدافين في تاريخ كرة القدم، لاعب بايرن ميونخ الألماني، واحد من البارعين في استغلال الثغرات.

وفي إرباك المدافعين بتحركاته الطولية والعرضية في الملعب، لا يأمن أي مدافع في العالم من مواجهته، ولا من خطره، في أي لحظة قد يظن دفاع الفرق أنه أحكم السيطرة عليه، يحوم هو يميناً ويساراً حتى يجد الفرصة فيلدغ لدغته، التي قد تكون أحياناً لدغة ناهية!

هو نتاج ثقافة الجودة، وخفة الكرة الطائرة لأبوين رياضيين من طراز رفيع، فأبوه كريستوف الذي توفي عام 2005، كان بطلاً من أبطال بولندا في رياضة الجودو، تلك الرياضة المعتمدة على القوة البدنية والصلابة، ورغم بداية أبيه في عالم كرة القدم بنادٍ في الدرجة الثانية في بولندا، إلا أنه أكمل في رياضة الجودو التي برع فيها وتألق، ولكن الأب لم ينس حلمه في كرة القدم في ابنه، فعلمه اللعبة ورباه على حبها.

في الوقت الذي لم تغب الأم لوانا عن سماء الرياضة ولكن في لعبة تحتاج الخفة والرشاقة والقدرة على الألعاب الهوائية، وهي رياضة الكرة الطائرة، والتي برعت فيها، ومع فريق «إي سي زي وارسو»، وتدرجت في اللعبة حتى وصلت إلى منصب نائبة رئيس نادي «بارتيزان ليسينزو».

أما شقيقة ليفاندوفسيكي، فهي ليست الأمريكية جينا ليفاندوفيسكي لاعبة كرة القدم الشهيرة في الولايات المتحدة، وهدافة بايرن ميونخ الألماني أيضاً في فريق السيدات، التي تحمل نفس الاسم تشابهاً، ولكن شقيقته ميلينا لاعبة الكرة الطائرة السابقة لمنتخب الشباب البولندي.

الرياضة لم تتوقف عند ليفاندوفيسكي في الأب والأم والشقيقة، ولكن زوجته أيضاً هي بطلة العالم في رياضة الكاراتيه آنا ليفاندوفيسكي، ومن كثرة عشق النجم البولندي في الرياضة، فدراسته هي فيما يعشق، حيث أنهى دراسته الجامعية في ألمانيا في التربية الرياضية..

تلك هي تلك الثقافة الرياضية التي نشأ عليها أسطورة الكرة البولندية، والمتوج بلقب أفضل لاعب في العالم لسنة 2020 في جائزة «غلوب سوكر» بدبي منذ أيام، الثقافة التي جعلته الأفضل وأوصلته إلى التواجد بين عظماء كرة القدم في العالم.

الاسم: روبيرت كريستوف ليفاندوفيسكي



مواليد: 21 أغسطس 88



مسيرته:



ليغا وارسو



زينيك بوريسكوف



ليخ بوزنان



بوروسيا دورتموند

بايرن ميونخ

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