مانشستر يونايتد يكمل التعاقد مع أماد ديالو

المصدر: دبي- البيان الرياضي

أكمل مانشستر يونايتد، صفقة التعاقد مع أماد ديالو قادماً من أتالانتا، في صفقة مدتها أربع سنوات ونصف.

وتم الاتفاق بين الناديين على اللاعب البالغ من العمر 18 عاماً خلال فترة الانتقالات الأخيرة، لكن الانتقال كان خاضعاً لتصريح طبي، وتصريح عمل، وشروط شخصية.

وعند وصول اللاعب إلى ملعب أولد ترافورد، قال أولي جونار سولشاير مدرب يونايتد: "تابعنا ديالو لعدد من السنوات، وبعد أن شاهدته بنفسي، أعتقد أنه أحد أكثر اللاعبين الشباب المميزين في كرة القدم".

وأضاف: ""لدى مانشستر يونايتد، تاريخ كبير في تطوير اللاعبين الشباب، وكل شيء جاهز لتمكين ديالو، من الوصول إلى أقصى إمكانياته معنا، والأمر سيستغرق وقتاً حتى يتأقلم، لكن سرعته ورؤيته وقدرته الرائعة على المراوغة ستضعه في وضع جيد".

وأختتم: " ديالو لاعب يتمتع بجميع السمات الأساسية اللازمة، ليكون لاعباً مهماً لمانشستر يونايتد في السنوات القادمة".

وعلق ديالو قائلاً: "بعد الانتظار منذ الصيف، أكتمل الحلم أخيراً، وأنا طموح للغاية، وهناك الكثير الذي أريد تحقيقه في اللعبة، وعندما تحدثت إلى المدير الفني، علمت أنني انضممت إلى النادي المثالي".

وأضاف: "هذا فريق مثير حقاً، ويضم العديد من اللاعبين الرائعين، ويمكنني أن أعدكم بأنني سأعمل بجد كل يوم للتعلم، وأبذل قصارى جهدي للتطور".

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