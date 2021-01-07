إغلاق ملعب تدريبات استون فيلا بسبب كورونا

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

أعلن نادي استون فيلا الإنجليزي، عن إغلاق مقر تدريبات فريقه بسبب تفشي فيروس كورونا بين عدداً من اللاعبين والموظفين.

وأصدر النادي بياناً نشره على موقعه الرسمي، وجاء فيه: "يؤكد استون فيلا، أن النادي أغلق ملعب تدريبه، بعد تفشي فيروس كورونا بشكل كبير".

وأضاف: "ظهرت عينات إيجابية بين عدد كبير من لاعبي الفريق الأول والموظفين، بعد أن تم اختبارهم بشكل روتيني يوم الاثنين الماضي، ودخلوا على الفور في العزلة".

وأكمل البيان: "تم إجراء جولة ثانية من الاختبارات على الفور، وظهرت حالات أكثر إيجابية في اختبار اليوم الخميس، وتم إلغاء تدريب الفريق الأول قبل مباراة الغد في كأس الاتحاد الإنجليزي مع ليفربول".

وأختتم البيان: "المناقشات جارية بين الممثلين الطبيين للنادي واتحاد كرة القدم الإنجليزي، ورابطة الدوري الممتاز، للتوصل إلى حلول".

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