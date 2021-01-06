لامكيل مهاجم أنتويرب يعتذر عن حضور التدريبات بقميص أندرلخت

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

اعتذر الكاميروني ديدييه لامكيل مهاجم نادي أنتويرب البلجيكي، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، عن الحضور إلى تدريبات فريقه بقميص الفريق المنافس اللدود أندرلخت، ودخوله في قتال مع رجال أمن النادي بعد منعه من الدخول، وقال اللاعب: "رأسي كان في مكان آخر، عندما قمت بهذا التصرف''.

وجاءت تصرفات اللاعب، وسط أنباء عن رغبته بالانتقال في يناير الجاري إلى باناثينايكوس اليوناني، ويؤكد البعض أن لامكيل، يضغط من أجل إتمام صفقة الانتقال، ولذا يقوم بعض التكتيكات الخاطئة لإثارة المشاكل مع النادي.

وكان اللاعب قد حاول الدخول إلى النادي وهو يرتدي قميصاً من أندرلخت يحمل اسم يانيك بولاسي، ولكن تم منعه من الدخول بسبب تصرفه الاستفزازي، مما أثار شجاراً مع رجال الأمن، وسرعان ما انتشر الحادث على نطاق واسع، وبدا أن اللاعب يسخر من أرباب العمل، ولا يحترمهم في محاولة لإجباره على الخروج.

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