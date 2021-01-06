رسمياً ..برشلونة يعلن رحيل كارليس ألينا إلى خيتافي

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن نادي برشلونة الإسباني رحيل لاعب وسط الفريق الشاب كارليس ألينا إلى نادي خيتافي خلال نافذة الإنتقالات الشتوية الجارية .

ووفقًا لبيان رسمي صادر عن النادي الكتالوني فإن برشلونة وخيتافي توصلًا إلى اتفاق بشأن إنتقال كارليس ألينا إلى نادي خيتافي الإسباني على سبيل الإعارة حتى نهاية موسم 2020-2021 على أن يتحمل النادي المدريدي راتب اللاعب بالكامل خلال فترة الإعارة .

شارك لاعب خط الوسط الشاب في 43 مباراة مع فريق برشلونة الأول سجل فيها ثلاثة أهداف، وفي الموسم الحالي خاض ألينيا خمس مباريات مع الفريق الأول في جميع المسابقات .

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