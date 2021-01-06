محمد صلاح يكتسح الجميع ويتصدر قائمة أعلى 10 نجوم قيمة تسويقية في الدوري الإنجليزي

المصدر: البيان الإلكتروني

أحرز الاعب المصري محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، إنجازاً جديداً بتصدره قائمة اللاعبين أصحاب القيمة التسويقية الأعلى بين نجوم الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".

ووفقاً لإحصائيات التي نشرتها صحيفة "ذا صن" الإنجليزية، فإن قيمة نجم المنتخب الوطني بلغت 108 ملايين جنيه إسترليني متساويا مع الثلاثي، ساديو ماني زميله في صفوف الريدز، وهاري كين لاعب توتنهام هوتسبير، وكيفين دي بروين نجم وسط مانشستر سيتي.

وشهدت قائمة الأعلى قيمة تسويقية في الدوري الإنجليزي، سيطرة نجوم ليفربول حيث تواجد 4 لاعبين، بجانب محمد صلاح وساديو ماني ظهر أيضا ترينت ألكسندر أرنولد والحارس البرازيلي أليسون بيكر.

وجاءت القائمة كالتالي:

محمد صلاح، 28 عاما، 108 ملايين جنيه إسترليني

هاري كين، 27 عاما، 108 ملايين جنيه إسترليني

ساديو ماني، 28 عاما، 108 ملايين جنيه إسترليني

كيفين دي بروين، 29 عاما، 108 ملايين جنيه إسترليني

رحيم سترلينج، 26 عاما، 99 مليون جنيه إسترليني

ترينت ألكسندر أرنولد، 22 عاما، 99 مليون جنيه إسترليني

سون هيونج مين، 28 عاما، 81 مليون جنيه إسترليني

برونو فرنانديز، 26 عاما، 81 مليون جنيه إسترليني

كاي هافرتز، 21 عاما، 72.9 مليون جنيه إسترليني

أليسون، 28 عاما، 72 مليون جنيه إسترليني

وانتقل محمد صلاح إلى صفوف ليفربول في صيف 2017 قادما من روما الإيطالي مقابل نحو 44 مليون يورو. وحافظ النجم المصري محمد صلاح، على صدارة قائمة هدافي الدوري الإنجليزي بالموسم الجاري 2020-2021، برصيد 13 هدفا على الرغم من فشله في التهديف ضد ساوثهامبتون، بفارق هدف وحيد عن الكوري الجنوبي هيونج مين سون مهاجم توتنهام هوتسبير.

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