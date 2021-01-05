برشلونة: جريزمان ليس للبيع

المصدر: البيان الالكتروني

شدد فريق برشلونة الإسباني، على عدم تفكيره في بيع النجم الفرنسي أنطوان جريزمان مهاجم البارسا في فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة، ويرتبط الفرنسي أنطوان جريزمان بعقد مع برشلونة يمتد حتى يونيو 2024، ومنذ قدومه من أتلتيكو مدريد لم يتأقلم على طريقة لعب الفريق الكتالوني.

وحسبما نشرت صحيفة "سبورت"الكتالونية، إن مسئولي برشلونة، لا يفكرون في بيع أنطوان جريزمان في إنتقالات يناير، رغم تواضع مستوى النجم الفرنسي منذ قدومه من أتلتيكو مدريد في إنتقالات صيف 2019.

أضافت الصحيفة، إن مسئولي برشلونة يتمسكون بموقفهم في الرهان على النجم الفرنسي أنطوان جريزمان، حيث أبدوا ثقتهم في تألق اللاعب خلال الفترة القادمة مع البلوغرانا.

أكملت، إن الإبقاء على الفرنسي أنطوان جريزمان بمقاعد بدلاء برشلونة في مباراة هويسكا، رغبة من المدير الفني كومان، من أجل يلعب ليونيل ميسي كمهاجم وهمي وجناح آخر يمنحه بعض المساحات في الهجوم.

إختتمت، إن مسئولي برشلونة يصرون على أن النجم الفرنسي أنطوان جريزمان، يعلم ما يجب القيام به من أجل الحفاظ على مكانه بالتشكيل الأساسى، والتوهج من جديد وإستعادة مستواه كأحد أفضل المهاجمين في العالم.

جدير بالذكر أن أنطوان جريزمان شارك في 20 مباراة بكافة المسابقات مع برشلونة، وأحرز 5 أهداف وصنع هدفين.

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