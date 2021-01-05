نيمار يزف نبأ سعيداً لجمهور سان جيرمان

المصدر: أ ف ب

عاود النجم البرازيلي نيمار التمارين في صفوف ناديه باريس سان جرمان الفرنسي بعد ان تعافى من إصابة في كاحله تعرض لها الشهر الماضي.

وسيغيب نيمار عن مباراة فريقه ضد سانت اتيان الأربعاء المقبل في الدوري الفرنسي، لكنه قد يكون جاهزا لخوض اللقاء ضد بريست السبت المقبل او ضد مرسيليا في كأس الأبطال الفرنسية في 13 الحالي في مدينة لنس.

وتعرض نيمار للاصابة في المباراة ضد ليون في 13 ديسمبر الماضي وحُددت فترة غيابه حينها بثلاثة اسابيع.

في المقابل، يستطيع مدرب سان جرمان الجديد الارجنتيني ماوريسيو بوكيتينو الاعتماد على لاعب الوسط بابلو سارابيا والمدافع عبدو ديالو بعد تعافيهما تماما من الاصابة.

ويستمر غايب العديد من اللاعبين عن صفوف فريق العاصمة الفرنسية وأبرزهم المهاجم الأرجنتيني ماورو ايكاردي ولاعب الوسط البرتغالي دانيلو بيريرا والإيطالي اليساندرو فلورنسي وبريسنل كيمبيبي بداعي الإصابة.

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