مدافع الوحدة الإماراتي السابق ينضم لغانغون الكوري

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

أعلن نادي غانغون الذي يلعب في الدوري الكوري الممتاز لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، تعاقده مع مدافع الوحدة الإماراتي السابق، شانغ وو ريم (28 عاماً) في صفقة انتقال حر، في أولى صفقات النادي من اللاعبين في انتقالات يناير.

وعاد ريم الذي قضى 4 سنوات ونصف مع فريق الوحدة إلى كوريا الجنوبية مرة أخرى بعد خوض تجربة احتراف ناجحة مع العنابي، حيث انتهى عقده مع النادي الإماراتي في يونيو 2020، في ظل رغبة النادي في عدم التجديد مع اللاعب.

وخاض ريم مشواراً ناجحاً مع الوحدة على مدار 4 مواسم ونصف منذ يناير 2016، لعب خلالها 162 مباراة، ولم يحصل سوى على 4 بطاقات صفراء رغم أنه يلعب في مركز المدافع، وعلى مدار 99 مباراة في دوري الخليج العربي حصل على إنذار وحيد في موسم 2016-2017، وسجل في الدوري 8 أهداف، بينما كان الرقم الأبرز عدم حصول اللاعب على أي بطاقة حمراء طوال مشواره مع العنابي على الإطلاق، ما يجعله واحداً من أقل المدافعين في تاريخ الدوري حصولاً على البطاقات.

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