إصابة 4 لاعبات من مانشستر سيتي بفيروس كورونا

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

أعلن مانشستر سيتي عن إصابة أربعة لاعبات من فريق السيدات بفيروس كورونا.

وقال بيان صادر عن النادي: "يؤكد مانشستر سيتي أن أربع لاعبات في الفريق الأول للسيدات ثبتت إصابتهم بفيروس (كوفيد-19)، وسيخضعون لفترة من العزل الذاتي وفقاً لبروتوكول الاتحاد الإنجليزي للكرة، وبروتوكول حكومة المملكة المتحدة، بشأن الحجر الصحي".

وسبق أن تفشى فيروس كورونا بين فريق مانشستر سيتي للرجال بقيادة مدربه بيب جوارديولا، في الدوري الإنجليزي الممتاز، ما اضطر النادي إلى إغلاق مجمع التدريب الخاص حتى يوم الأربعاء الماضي.

وتم تأجيل مواجهة سيتي مع إيفرتون في دوري الرجال يوم 28 ديسمبر الماضي، وخاض سيتي مباراته مع تشيلسي يوم الأحد بدون ستة من لاعبيه.

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