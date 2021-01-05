شعارات جديدة للبطولات الآسيوية

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، تغيير الشعارات والعلامات المرئية الخاصة ببطولات المنتخبات الوطنية، وتتضمن التصفيات الآسيوية، كأس آسيا، كأس آسيا للسيدات، وكأس آسيا تحت 23 عاماً، إلى جانب بطولتي دوري الأبطال ، وكأس الاتحاد ، وتم إعداد التصاميم ،على مدار 15 شهراً، لتكون معبرة عن روح البطولات، ومستلهمة من ملاعب كرة القدم، وألوان المنتخبات في قارة آسيا.

وتتشارك شعارات كأس آسيا، وكأس آسيا للسيدات، وكأس آسيا تحت 23 عاماً، في العناصر الأساسية للتصميم، كما تعرض هذه التصاميم، الكؤوس الخاصة بكل بطولة، وسوف يتم تعديل الشعارات في كل نسخة، لتحمل عناصر محلية من الاتحاد الوطني المضيف.

وحظيت بطولة دوري أبطال آسيا، بتصميم جديد لشعارها، والذي يعرض كأس البطولة، إلى جانب عناصر تمثل منطقتي الغرب والشرق، كما يحمل شعار بطولة كأس الاتحاد الآسيوي، 5 ألوان، تعبر عن المناطق الجغرافية الخمس في القارة، عبر تصميم حديث ومميز.

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