26 حكماً لإدارة مونديال الأندية

المصدر: أبوظبي - وام

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الدولي لكرة القدم«فيفا» أسماء الحكام الذين سيتولون إدارة مباريات كأس العالم للأندية المقررة فبراير المقبل، ويبلغ عددهم 26 حكماً من بينهم طاقم نسائي بقيادة البرازيلية أيدينا ألفيس باتيستا،حيث تم اختيار 7 حكام ساحة، و12 حكماً مساعداً لإدارة مباريات البطولة، إلى جانب 7 حكام آخرين لتولي مهمة التحكيم بتقنية الفيديو «VAR» أثناء المباريات، ومن بين هؤلاء الحكام الذين تم الإعلان عنهم الطاقم الإماراتي المكون من محمد عبد الله حسن حكم الساحة، ومساعديه محمد الحمادي وحسن المهري.

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