ميسي وصلاح خارج تشكيلة "ليكيب" لعام 2020

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

غاب النجمان الأرجنتيني ليونيل ميسي، والمصري محمد صلاح، عن التشكيلة العالمية لعام 2020، والتي اختارتها صحيفة "ليكيب" الفرنسية.

ففي نادي برشلونة، يعيش ميسي عاماً تعيسا، وفريقه يتعثر في سباق المنافسة على لقب الدوري الاسباني، وتلقى خسارة مذلة 2-8 من بايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا، قبل محاولته فرض الابتعاد عن كامب نو، وعلى الرغم من الصعوبات التي يواجهها من ناديه داخل وخارج الملعب، إلا أنه سجل 31 هدفاً رائعاً في جميع المسابقات الموسم الماضي.

كما لم يتم اختيار صلاح رغم تألقه في قيادة ليفربول نحو التتويج بدرع الدوري الإنجليزي بعد غياب 30 عاماً، ووفقاً لخطة 4-4-2، اختارت صحيفة "ليكيب"، أفضل تشكيلة لعام 2020، وضمت مانويل نوير، كحارس مرمى قبل المنافسين البارزين الآخرين مثل أليسون لاعب ليفربول.

واختارت الصحيفة في باقي التشكيلة كل من ألفونسو ديفيز البالغ من العمر 20 عاماً، وسيرجيو راموس لاعب ريال مدريد، وثنائي ليفربول فيرجيل فان ديك وترينت ألكسندر أرنولد، وكذلك جوشوا كيميتش، ونجم بايرن السابق ونجم ليفربول الحالي تياجو، مع نيمار لاعب باريس سان جيرمان على اليسار، وكيفن دي بروين لاعب مانشستر سيتي، وكريستيانو رونالدو، وروبرت ليفاندوفسكي، والذي سجل 55 هدفاً في 47 مباراة مع بايرن ميونيخ، وأفضل لاعبي العالم في العام الماضي.

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