رونالدو يتجاوز بيليه ويقترب من رقم قياسي عالمي جديد

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

أصبح كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس، ثاني أفضل هداف في كل العصور للأندية ومنتخب بلاده، متفوقاً على بيليه في القائمة، بعدما سجل اللاعب البالغ من العمر 35 عاماً، الهدفين 757 و758 ضد أودينيزي أمس الأحد، ليفوز يوفنتوس 4-1، مما يعني أنه سجل 42 هدفاً في الموسم مع النادي والمنتخب.

ويتقدم رونالدو على بيليه الذي سجل 757، خلال مسيرته مع أندية سانتوس ونيويورك كوزموس ومنتخب البرازيل بين عامي 1956 و1977، لكنه الآن يحتل المركز الثالث في قائمة الأهداف على الإطلاق، فيما يبتعد رونالدو بفارق هدف واحد عن جوزيف بيكان المتصدر بتسجيله 759 هدفاً، كما بات ليونيل ميسي، خلف رونالدو في القائمة بتسجيله 742 هدفاً، ولكن بعدد مباريات أقل من مباريات رونالدو.

فيما يأتي روماريو خامساً بـ 734، وجيرد مولر سادساً بـ 720، وفيرينك بوشكاش سابعاً بـ 706، وأوزيبيو ثامناً بـ 615، وفيرينك ديك تاسعاً بـ 558، وآرثر فريدنريتش عاشراً بـ 554 هدف.

ولدى رونالدو الفرصة ليعادل ثم يتفوق على بيكان الذي اعتزل عام 1955، عندما يزور يوفنتوس فريق ميلان مساء بعد غدً الأربعاء، في مباراة حاسمة لرحلة الدفاع عن لقب بطل الدوري الإيطالي، إذ يأتي يوفنتوس خلف ميلان المتصدر بعشرة نقاط مع مباراة مؤجلة.

وسجل رونالدو حتى الآن 656 هدفاً في مسيرته الكروية منذ موسمه الأول في سبورتنج لشبونة في 2002، وكانت غالبية أهدافه خلال فترة احترافه مع ريال مدريد، إذ أحرز 450 هدفاً في 438 مباراة مع الريال، إلى جانب تسجيله 102 هدفاً في 120 مباراة مع منتخب البرتغال.

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