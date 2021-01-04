"فيفا" تعلن أسماء حكام "كأس العالم للأندية" بمشاركة الطاقم الإماراتي

المصدر: وام

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الدولي لكرة القدم" فيفا" عن أسماء الحكام الذين سيتولون إدارة مباريات كأس العالم للأندية المقرر لها فبراير المقبل.

وكشفت اللجنة - في بيان لها اليوم - عن اختيار 7 حكام ساحة، و12 حكما مساعدا لإدارة مباريات البطولة، إلى جانب 7 حكام آخرين لتولي مهمة التحكيم بتقنية الفيديو أثناء المباريات، ومن بين هؤلاء الحكام الذين تم الإعلان عنهم الطاقم الإماراتي المكون من محمد عبد الله حسن حكم الساحة، ومساعديه محمد الحمادي وحسن المهري.

وأكد البيان أنه تم اختيار طاقم نسائي بقيادة البرازيلية أيدينا ألفيس باتيستا للمشاركة في إدارة مباريات البطولة استمرارا للتوجه الذي بدأ في كأس العالم تحت 17 سنة بالهند عام 2017، حيث أدارت الحكمة السويسرية استير استوبلي مباراة واحدة، ثم تبعتها الأروجوايانية كلوديا أومبريز في كأس العالم تحت 17 سنة بالبرازيل عام 2019.

وأوضح البيان أن جميع الحكام الذين تم اختيارهم سيختتمون استعداداتهم النهائية قبل أسبوع من انطلاق مباريات البطولة، مع توفير الضمانات المطلوبة من الإجراءات الاحترازية الكاملة لسلامتهم.

ومن المنتظر أن تقام منافسات كأس العالم للاندية خلال الفترة من 1 إلى 11 فبراير من العام الجاري بمشاركة 7 أندية، 6 منهم من أبطال القارات المختلفة، إضافة إلى بطل الدوري في الدولة المضيفة.

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