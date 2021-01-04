جماهير «البارسا» تنقلب على ميسي

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

انقسمت جماهير برشلونة حول مصير الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد الفريق، والذي سينتهي عقده مع البارسا الصيف المقبل، ولا توجد مفاوضات حالياً بين الطرفين بشأن التجديد، وأجرت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الكاتالونية، استفتاءً بين جماهير برشلونة حول مصير «البرغوث»، والذي أظهر انقساماً واضحاً في الآراء، وأشارت الصحيفة، إلى أن 52.2% أجابوا بنعم على سؤال، هل النادي بحاجة لبذل المزيد من الجهد لإبقاء ميسي في الموسم المقبل؟ وجاءت النتيجة 14.5% قالوا نعم لبقائه بأي ثمن، و37.7% وافقوا على استمراره بشرط موافقته على خفض راتبه.

وعلى الجانب الآخر، صوّت 46.8% على أن النادي ليس بحاجة لبذل المزيد من الجهد للإبقاء على ميسي، وأن 33.6% من الذين صوتوا بـ«لا»، يرون أنه لا يجب بذل أي جهد طالما أن رغبة ميسي هي الرحيل، بينما يرى 13.2% أنه لا يجب بذل أي جهد بشكل عام لتسهيل عملية التجديد.

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