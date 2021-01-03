مانشستر سيتي يقسو على تشيلسي بثلاثية

المصدر: د ب ا

وجه مانشستر سيتي إنذاراً شديد اللهجة إلى باقي منافسيه في الدوري الإنجليزي لكرة القدم كما وجه لطمة قوية إلى مضيفه تشيلسي بالتغلب عليه 3 / 1 اليوم "الأحد" في المرحلة السابعة عشرة من المسابقة والتي شهدت اليوم أيضا فوز ليستر سيتي على مضيفه نيوكاسل 2 / 1 .

وواصل مانشستر سيتي انتفاضته ورحلة العودة بقوة إلى دائرة المنافسة على لقب البطولة بعدما حقق انتصاراً ثميناً على أحد الفرق الكبيرة في المسابقة ليرفع رصيده إلى 29 نقطة ليتقدم إلى المركز الخامس بفارق الأهداف فقط خلف توتنهام وأمام إيفرتون.

وتجمد رصيد تشيلسي عند 26 نقطة ليتراجع إلى المركز السابع بفارق الأهداف فقط أمام أستون فيلا وساوثهمبتون وويستهام.

وحسم مانشستر سيتي المباراة تماما في شوطها الأول بثلاثية نظيفة سجلها إلكاي جيوندوجان وفيل فودين وكيفن دي بروين في الدقائق 18 و21 و.34

وفي الشوط الثاني ، واصل الفريق تفوقه ولكن تشيلسي رد بهدف متأخر للغاية سجله البديل كالوم هودسون أودوي في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للمباراة لتكون الهزيمة الرابع في آخر ست مباريات خاضها تشيلسي في المسابقة.

وفي المقابل، حقق مانشستر سيتي انتصاره الخامس مقابل تعادلين فقط في آخر سبع مباريات خاضها الفريق في المسابقة.



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