«كورونا» يؤجل مباراة بيرنلي وفولهام

المصدر: (لندن - أ ف ب)

أعلنت رابطة الدوري الانجليزي لكرة القدم،تأجيل المباراة المقررة اليوم بين بيرنلي وضيفه فولهام ضمن المرحلة 17 من الدوري الممتاز، وذلك بسبب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في صفوف فريق فولهام،وهو التأجيل الرابع لمباراة بالموسم الحالي، بعد مباريات نيوكاسل مع أستون فيلا، وإيفرتون مع مانشستر سيتي وتوتنهام مع فولهام.

وأكدت الرابطة ثقتها في البروتوكولات المطبقة لمواجهة «كورونا» وأشارت إلى عدم وجود خطط لإيقاف البطولة.

من ناحية أخرى استعاد توتنهام نغمة الانتصارات بفوزه على ضيفه ليدز يونايتد 3 - صفر، ورفع رصيده إلى 29 نقطة.

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